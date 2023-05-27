Врач объяснила, как в духовке приготовить полезную еду

При переходе на правильное питание важно не только употреблять определённые продукты, но ещё и уметь их правильно готовить. О том, какие кухонные принадлежности сделают еду более здоровой, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Любой прибор или предмет кухонной утвари можно использовать как с пользой, так и во вред. Например, на сковороде можно жарить (и это вредно), а можно тушить или варить (а это уже полезно)", — пояснила медик в своём телеграм-канале.

По словам медика, к приборам по приготовлению здоровой пищи относятся пароварка, мультиварка и микроволновка. Если готовить еду с их помощью, получается меньше конечных продуктов гликирования — веществ, которые старят человека и толкают его к катастрофическим заболеваниям быстрее всех прочих. Кроме того, при таком способе готовки не нужно лить масло, а если не повышать температуры, то можно сохранить полезные компоненты исходных продуктов, что также повышает ценность съеденного. Ещё одним полезным девайсом является су-вид, готовящий продукты в собственном соку при низких температурах, как бы на водяной бане.

Тем, кто часто пользуется духовкой, особенно с грилем, стоит задуматься о её полезности, ведь по сути она ничем не отличается от сковороды: температура всегда выше 100 градусов, сверху и снизу она даёт блюдам корочку. Однако и в духовке можно приготовить полезную еду, подчеркнула доктор. Для этого нужно использовать рукав или фольгу, а температура не должна превышать 150 градусов.

"При таком способе готовиться блюдо будет дольше, но конечных продуктов гликирования будет меньше, а значит, мы добавим себе здоровья", — отметила врач.