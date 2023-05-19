Эндокринолог назвала топ-3 ошибок, которые мы все допускаем за чашечкой кофе

Кофе — полезный напиток, который поможет сохранить здоровье и молодость, а в небольших количествах его даже рекомендуют сердечникам. Однако есть несколько ошибок, которые большинство из нас совершают за чашечкой этого бодрящего напитка. Как пить кофе правильно, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

1. Не пейте кофе во время еды

"Кофе, как кофеин- и танинсодержащий напиток, связывает большое количество полезных веществ, мешая их усвоению из пищи. В первую очередь — железа, кальция и магния. По сути, кофе обедняет ваш рацион. Если вы любите пить кофе, делайте это не раньше чем через час после приёма пищи", — советует врач.

2. Не больше двух чашек в день

Если не превышать эту дозу, то действительно будет польза. Кроме того, Павлова напомнила, что кофе вызывает привыкание и чем больше мы устаём, тем больше хотим чашечку бодрящего напитка. А переизбыток кофеина грозит вам повышенной нервозностью, тревожностью и плохим сном.

"Ещё избыточное потребление кофе уменьшает количество кальция в крови. Это стимулирует синтез паратгормона (вырабатывается паращитовидными железами), что может привести к увеличению паращитовидных желёз и уменьшению плотности костной ткани. А это уже риск развития остеопороза и возможных гормональных нарушений", — добавила эндокринолог.

3. Лучше всего — чёрный, а не с сахаром и молоком

Врач советует отказаться от кофе с сахаром, сиропом, молоком или вприкуску со сладостями, поскольку это значительно увеличивает калорийность напитка, а значит, растёт опасность инсулинорезистентности и, как следствие, развития диабета в будущем.