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18 мая, 10:51

Оскандалившийся пермский бизнесмен поспешил заверить, что кофе на грудном молоке — фейк

Российский бизнесмен назвал сообщения о продаже кофе на грудном молоке шуткой

Информация о продаже кофе на грудном молоке является шуткой. Об этом заявил владелец кофейни в Перми, предложившей такую новинку. По словам Максима Кобелева, она лишь имитировала вкус грудного молока.

"Это родилось всё в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования. Но всё быстро разошлось через Telegram <...> Сегодня даю опровержение. У нас есть кофе с молоком, вкус которого похож на грудное. Мы имитировали вкус грудного молока смешением козьего и миндального молока", — сказал бизнесмен в беседе с РИА "Новости".

Стоит отметить, что после появления в СМИ информации о необычном кофе в дело вмешалось краевое управление Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку, так как реализация грудного молока под видом пищевого продукта запрещена.

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Ранее Лайф писал, что пермский бизнесмен Максим Кобелев якобы начал продавать кофе на грудном молоке. Стоимость одной такой чашки якобы составляла порядка 650 рублей. Уточнялось, что предприниматель сотрудничает с россиянками, у которых недавно родились дети, каждая "поставщица" получает за порцию по 1000 рублей, а бизнесмен за день — до пяти литров молока.

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t.me / Mash

Иван Косицын
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