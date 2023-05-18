Оскандалившийся пермский бизнесмен поспешил заверить, что кофе на грудном молоке — фейк
Российский бизнесмен назвал сообщения о продаже кофе на грудном молоке шуткой
Информация о продаже кофе на грудном молоке является шуткой. Об этом заявил владелец кофейни в Перми, предложившей такую новинку. По словам Максима Кобелева, она лишь имитировала вкус грудного молока.
"Это родилось всё в качестве шутки. Хотели сделать ролик только для своего использования. Но всё быстро разошлось через Telegram <...> Сегодня даю опровержение. У нас есть кофе с молоком, вкус которого похож на грудное. Мы имитировали вкус грудного молока смешением козьего и миндального молока", — сказал бизнесмен в беседе с РИА "Новости".
Стоит отметить, что после появления в СМИ информации о необычном кофе в дело вмешалось краевое управление Роспотребнадзора. Ведомство начало проверку, так как реализация грудного молока под видом пищевого продукта запрещена.
Ранее Лайф писал, что пермский бизнесмен Максим Кобелев якобы начал продавать кофе на грудном молоке. Стоимость одной такой чашки якобы составляла порядка 650 рублей. Уточнялось, что предприниматель сотрудничает с россиянками, у которых недавно родились дети, каждая "поставщица" получает за порцию по 1000 рублей, а бизнесмен за день — до пяти литров молока.
t.me / Mash