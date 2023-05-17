Онищенко призвал бариста из Перми перестать "доить женщин" ради кофе с молоком

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко назвал извращением идею пермского бизнесмена продавать кофе с грудным молоком и обвинил его в том, что тот "отбирает еду" у новорождённых. Об этом врач сказал в беседе с "Говорит Москва".

"С жиру бесятся. Это этическая ещё проблема. Ясно, что это молоко будут продавать те женщины, у которых не на что жить. Вскармливая ребёнка, женщина этим извращенцам его будет продавать, то есть она обделяет ребёнка. <...> Доить женщину для того, чтобы вскармливать кого-то, кому обрыдло уже наше традиционное питание, — не надо этого делать", — пояснил Онищенко.

Он напомнил, что через молоко могут передаваться опасные инфекции, в том числе ВИЧ. Женщина с подобным диагнозом способна родить здорового ребёнка, соблюдая рекомендации врачей, но грудное кормление ей запрещено. Получается, что такое заражённое молоко может запросто попасть на продажу.

Онищенко подчеркнул, что любое заведение общественного питания обязано соблюдать санитарные правила и готовить из разрешённых продуктов. Грудное молоко ни в каких перечнях не значится как сырьё для напитков, поэтому бизнесмена следует привлечь к ответственности.