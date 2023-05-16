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16 мая, 18:42

Российский бизнесмен начал продавать кофе на грудном молоке

Mash: В Перми начали продавать кофе на грудном молоке

Кофе на миндальном, соевом и банановом молоке уже не в тренде: уральский предприниматель удивил работников индустрии новинкой — кофе на грудном молоке. Стоимость одной такой чашки составляет порядка 650 рублей.

Сам бизнесмен не видит в этом ничего странного — говорит, людям нравится. Mash пишет, что сотрудничает россиянин с мамами, у которых недавно родились дети. Каждая "поставщица" получает за порцию по 1000 рублей, а предприниматель за день — до пяти литров молока.

В Перми начали продавать кофе на грудном молоке. Видео © T.me / Mash

Продавать экзотику россиянин договорился в трёх кофейнях в Перми. За порцию готового кофе просят 650 рублей и уже продают по 50 чашек в день.

Бариста говорят, что планируют искать новых мамочек и к концу года выйти на оборот в тысячу стаканчиков кофе в день. Бизнесмен заверяет, что продукт чист и безопасен, ведь каждая сделка с поставщиком сопровождается свежей справкой из больницы.

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По поводу использования грудного молока не по назначению мнения людей разнятся. Например, американская певица Холзи утверждает, что сохранять кожу в отличном состоянии ей помогает именно оно. О плюсах и минусах таких экспериментов рассказала косметолог.

Обложка ©

Freepik

Ирина Фальке
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