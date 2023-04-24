Косметолог рассказала, есть ли смысл мазать лицо грудным молоком, как певица Холзи

Чудодейственность молочных продуктов известна давно. Ещё египетская царица Клеопатра принимала ванны из молока ослиц, чтобы сохранить молодость и привлекательность кожи. Продукт и сегодня является помощником в косметологии. Но допускается ли использование грудного молока для этих целей? На этот вопрос ответила в беседе с Лайфом косметолог Наталия Жовтан.

Ранее американская певица Холзи в интервью журналу Nylon заявила, что сохранить кожу в отличном состоянии ей помогает грудное молоко. Этот продукт, подчеркнула поп-звезда, полон антиоксидантов и других полезных веществ.

"Использование грудного молока в качестве косметического средства, я бы сказала, дело внутренних предпочтений и убеждений", — подчеркнула косметолог Жовтан.

Она объяснила, что в косметологии повсеместно используются молочные ванны для смягчения кожи. Молоко состоит на 80–87% из воды, а также таких белков, как казеин и альбумин, жиров, витаминов А, С и D. Благодаря такому составу этот продукт позволяет быстро восстанавливать силы людям, не имеющим аллергических реакций и не страдающим от непереносимости лактозы.

Однако Жовтан не рекомендует молоко для общего пользования, поскольку не всем оно может подойти. Современная косметология представляет гораздо более эффективные и безопасные средства. Так, протирание молоком как тоником может не подойти в случае заболевания дерматологического характера. Также продукт может сыграть не очень благоприятную роль при наличии гнойных высыпаний.