Россиянам объяснили, чего категорически нельзя делать при ожогах

Ожог — это повреждение тканей в результате воздействия различных факторов. Он бывает: термический (возникает при контакте кожи с огнём, жидкостями и предметами, разогретыми до высоких температур), химический (появляется при контакте с кислотами и щёлочью), солнечный. Также существуют ожоги от электрического тока, рассказала Лайфу врач – косметолог-дерматолог-миколог "СМ-Косметологии" Мария Аветисова.

Кроме того, выделяют несколько степеней ожогов. При ожоге первой степени повреждается верхний слой кожи. Появляется краснота, болезненность при контакте, присутствует зуд, небольшой отёк. По словам Аветисовой, при ожоге второй степени поражается не только верхний слой кожи, но и дерма. Появляется сильная краснота, выраженный отёк тканей, пузыри, заполненные прозрачной жидкостью, болевые ощущения, может повышаться температура тела.

Ожог третьей и четвёртой степени — обугливание (некроз) кожи, подкожной жировой клетчатки, мышц, костей, добавила специалист. Как она указала, при ожогах категорически нельзя повторно контактировать с провоцирующим фактором, не рекомендуется принимать горячий душ, растирать, скрабировать повреждённую кожу. Также не следует наносить на место травматизации лейкопластыри, смазывать кожу спиртсодержащими средствами, йодом, зелёнкой, маслами, жирами. Врач советует не использовать обычное мыло. Противопоказано травмировать кожу, отрывать корки, самостоятельно вскрывать пузыри, также не нужно загорать на солнце.

Самостоятельно можно лечить ожоги первой и второй степени, если краснота и пузыри расположены на ограниченном участке, нет признаков ухудшения общего состояния и подъёма температуры. В остальных случаях необходимо обратиться за помощью к врачам.