Названы серьёзные недуги, о которых сигнализируют красные глаза

Не стоит пренебрегать покраснением глаз, ведь этот симптом может говорить о наличии серьёзной болезни. Об этом предупредил офтальмолог, заслуженный врач России, профессор Христо Тахчиди в беседе с "Вечерней Москвой".

Как пояснил эксперт, есть заболевания, поражающие пространство между глазным яблоком, а также верхним и нижним веком, о которых красные глаза и сигнализируют. Среди них, например, глаукома, сухость глаза и дефекты века.

"Такое грозное заболевание, как глаукома, может спровоцировать покраснение глаз. Когда давление внутри глаза повышается, происходит застой кровообращения в сосудах, из-за этого возникает краснота", — пояснил врач.

В случае сухости глаза краснеют из-за недостаточной секреции слёзной жидкости или "некачественной" слезы. А при дефектах века бывают даже такие случаи, когда глаза у пациента смыкаются не полностью, что, в свою очередь, нарушает защитные механизмы, вызывает сухость и покраснение.

Кроме того, среди причин покраснения глаз могут скрываться:

воспаление, которое провоцируют инфекционные агенты, грибки или химические ожоги;

воспаление роговицы сосудистых оболочек;

условия труда (пыльное производство и т.д.).