Офтальмолог назвала четыре простых правила, которые спасут от заражения конъюктивитом

При конъюнктивите, как при любом инфекционном заболевании, самое эффективное — это не контактировать с заражённым человеком, рассказала в беседе с Лайфом заведующая офтальмологическим отделением ЦКБ "РЖД-медицина", кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Тамара Выборная.

"В кругу семьи необходимо максимально изолироваться от заболевшего родственника. Использовать индивидуальные бытовые предметы: своя кружка, ложка, полотенце и т.п. Вирусный конъюнктивит очень быстро распространяется, а значит, можно быстро заразиться, поэтому необходимо обработать щелочными растворами все предметы, с которыми контактирует больной", — пояснила медик.

Также Выборная призвала мыть руки после посещения общественных мест, ведь именно там находятся очаги заболевания. Но есть и хорошая новость — конъюнктивит не передаётся воздушно-капельным путём. Кроме того, специалист рекомендовала не примерять очки, не прошедшие санитарную обработку. Сейчас начинается сезон солнечных очков. В связи с этим важно помнить, что продавцы должны обрабатывать их. Но покупатель может обезопасить себя и сам, протерев очки бактерицидной салфеткой. Помимо этого собеседница Лайфа советует регулярно менять ежедневные контактные линзы.

Отличия вирусного от бактериального конъюнктивита, по словам эксперта, заключаются в том, что второй, как правило, возникает одномоментно на двух глазах и сопровождается гнойными выделениями. Вирусный конъюнктивит же сначала распространяется на один глаз, а затем на второй. Также при нём наблюдаются катаральные явления, аналогичные тем, что бывают при классическом гриппе, — температура, боль в горле, увеличение лимфоузлов.

"При вирусном конъюнктивите инкубационный период длится 5–7 дней. Если конъюнктивит бактериального происхождения, то длительность лечения зависит от того, какая флора вызвала конъюнктивит и насколько она податлива к терапии (например, чувствительность к антибиотикам). Если терапия по предписаниям врача начата вовремя, то от бактериального конъюнктивита пациент гораздо быстрее вылечивается", — отметила Выборная и добавила, что самолечение, а также советы фармацевта из аптеки могут усугубить ситуацию и привести к серьёзным осложнениям, таким как эрозия роговицы и её воспаление (кератит).