Офтальмолог назвала четыре простых правила, которые спасут от заражения конъюктивитом
Врач Выборная призвала не примерять не прошедшие санобработку очки, чтобы не подхватить конъюктивит
При конъюнктивите, как при любом инфекционном заболевании, самое эффективное — это не контактировать с заражённым человеком, рассказала в беседе с Лайфом заведующая офтальмологическим отделением ЦКБ "РЖД-медицина", кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Тамара Выборная.
"В кругу семьи необходимо максимально изолироваться от заболевшего родственника. Использовать индивидуальные бытовые предметы: своя кружка, ложка, полотенце и т.п. Вирусный конъюнктивит очень быстро распространяется, а значит, можно быстро заразиться, поэтому необходимо обработать щелочными растворами все предметы, с которыми контактирует больной", — пояснила медик.
Также Выборная призвала мыть руки после посещения общественных мест, ведь именно там находятся очаги заболевания. Но есть и хорошая новость — конъюнктивит не передаётся воздушно-капельным путём. Кроме того, специалист рекомендовала не примерять очки, не прошедшие санитарную обработку. Сейчас начинается сезон солнечных очков. В связи с этим важно помнить, что продавцы должны обрабатывать их. Но покупатель может обезопасить себя и сам, протерев очки бактерицидной салфеткой. Помимо этого собеседница Лайфа советует регулярно менять ежедневные контактные линзы.
Отличия вирусного от бактериального конъюнктивита, по словам эксперта, заключаются в том, что второй, как правило, возникает одномоментно на двух глазах и сопровождается гнойными выделениями. Вирусный конъюнктивит же сначала распространяется на один глаз, а затем на второй. Также при нём наблюдаются катаральные явления, аналогичные тем, что бывают при классическом гриппе, — температура, боль в горле, увеличение лимфоузлов.
"При вирусном конъюнктивите инкубационный период длится 5–7 дней. Если конъюнктивит бактериального происхождения, то длительность лечения зависит от того, какая флора вызвала конъюнктивит и насколько она податлива к терапии (например, чувствительность к антибиотикам). Если терапия по предписаниям врача начата вовремя, то от бактериального конъюнктивита пациент гораздо быстрее вылечивается", — отметила Выборная и добавила, что самолечение, а также советы фармацевта из аптеки могут усугубить ситуацию и привести к серьёзным осложнениям, таким как эрозия роговицы и её воспаление (кератит).
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