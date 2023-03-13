Офтальмолог перечислила главные правила для сохранения молодости глаз

Здоровье глаз зависит от множества факторов, в том числе расположения рабочего стола, который должен находиться напротив окна. Подробнее об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Анна Корниенко.

Также источник основного света в помещении должен быть расположен на потолке, а дополнительного — на столе (для левши обязательно справа, и наоборот). Чтобы глаза меньше напрягались и не уставали при чтении книг, текст нужно держать на расстоянии не менее 30 сантиметров. А ограничить зрительную нагрузку можно, если каждые 20 минут работы делать перерыв, во время которого 20 секунд смотреть вдаль на расстояние 20 футов (шесть метров).

Зрительная нагрузка детсадовцев не должна превышать 40 минут, школьников — 50, подростков старше 14 лет — 90, взрослых — 100. Во время отдыха можно делать по шесть раз следующие упражнения: интенсивное сжатие и раскрытие глаз в быстром темпе, смыкание век и массирование их круговыми движениями, перевод взгляда с пола на потолок и обратно (при этом голова неподвижна), круговые движения глазами, сведение глаз к носу (приближать палец руки к переносице и смотреть на него), "метка на стекле".

Корниенко также призвала отказаться от контактных линз, если предстоит долгая работа за монитором, и отдать предпочтение очкам. При ощущениях сухости, песка или чего-то постороннего в глазах стоит воспользоваться увлажняющими каплями. Ещё в этом деле поможет увлажнитель воздуха. Также важно умывать глаза каждый день утром и вечером тёплой водой, а женщинам необходимо всегда смывать макияж.

Ещё нельзя пользоваться гаджетами за два часа до сна, а при солнечной погоде стоит носить солнцезащитные очки. Также рекомендуется не менее 90 минут уделять прогулкам и занятиям спортом на улице, есть шиповник, чёрную смородину, петрушку, хрен и красный перец, богатые витамином С. А самое главное — посещать офтальмолога один раз в год вне зависимости от наличия жалоб на зрение.