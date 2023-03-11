Офтальмолог раскрыла, можно ли полностью ослепнуть от смартфона

Мобильные телефоны и другие гаджеты стремительно ворвались в жизнь каждого россиянина: сейчас ими пользуются как взрослые, так и дети. Многие мамы, желающие "оторвать" чадо от смартфона, пугают их слепотой, которую якобы можно получить, если всё время играть в него. Так ли это на самом деле, в беседе с Лайфом рассказала врач-офтальмолог ФГБУ "Объединённая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ" Яна Дорофеева.

"Совершенно ослепнуть от мобильного телефона невозможно по причине того, что он не оказывает такого прямо выраженного воздействия на глаза. А испортить зрение все шансы имеются. Это связано с тем, что, когда человек видит в телефоне мелкий текст или долго играет в игры, мышца, которая отвечают за фокусировку глаза вблизи — для близкого зрения, она входит спазм и не может расслабиться", — объяснила врач.

В таком случае нарушается кровообращение мышцы — и такой спазм может перейти в органические нарушения. Например, у детей эта проблема может вызвать функциональную близорукость, а потом и вовсе стать органической. Особенно это касается подростков и людей молодого возраста, продолжила Дорофеева. С таким недугом практически не сталкиваются люди 40–45 лет, ведь их мышца натренирована и за годы хрусталик становится более плотным.

Она пояснила, что, когда люди долго пытаются рассмотреть на маленьком экране мелкий текст, у них также появляется спазм, но это вызывает другие последствия. В частности, у них нарушается зрение и его чёткость, что может стать причиной головных болей. Есть мнение, что длительный спазм приводит к нарушению кровоснабжения мышцы, что может способствовать возникновению хориоретинальной дистрофии сетчатки.

"Эта теория пока так особо не подтверждена, но, в принципе, может такое быть. Поэтому длительные нагрузки — зрительные, именно те, которые не дают возможности мышцы расслабиться, не лучшим образом сказываются на зрении. Но при этом слепоты они не вызывают", — объяснила медик.

В заключение офтальмолог добавила, что от телефона значительным образом зрение не испортится, за исключением тех случаев, когда уже есть проблемы с глазами.