Врач ответила, что вреднее для глаз: телевизор или смартфон

Длительное сидение за компьютером, телевизором, ноутбуком приводит к постепенному ухудшению зрения, не меньший вред приносит и смартфон. Врач-офтальмолог Дарья Барышникова рассказала Лайфу, как излучение от экранов влияет на здоровье глаз.

"Сразу напрашивается вопрос: а что там с излучением в телевизоре? Вред излучения сильно преувеличен. Обычно рентгеновское излучение испускает только старый электронно-лучевой телеприёмник с кинескопом, который вы не найдёте даже у бабушек и дедушек", — отметила она.

По её словам, важное значение имеет количество времени, проведённое перед экраном. Так, даже самый современный компьютерный экран и специальные очки, поглощающие синий свет от монитора, не спасут ваши глаза, если вы сидите за монитором 10–12 часов подряд.

"Если мы говорим о смартфоне, то длительная работа на близком расстоянии может вызвать спазм аккомодации за счёт большой нагрузки на цилиарную мышцу глаза. И если продолжать работать в таком формате длительное время, то человек имеет высокий риск развития близорукости", — продолжила медик.

Она подчеркнула, что если экран телефона находится слишком близко к лицу, то это может вызвать синдром сухого глаза, так как при зрительной нагрузке человек реже моргает, а значит, слёзная плёнка быстрее испаряется. Второй неприятный аспект использования смартфона — это поза. Обычно человек сидит, сильно наклонив голову, поэтому следует использовать подставки для устройств, чтобы освободить руки и разогнуть шею.

Врач напомнила, что за два часа до сна лучше отказаться от гаджетов, потому что синее излучение нарушает выработку мелатонина, а это приводит к проблеме с засыпанием. Как вариант — включить в настройках устройства "Режим чтения, защиты глаз". Барышникова заключила, что телевизор в этом списке представляет наименьшую опасность, благодаря устройству экрана и расстоянию до него во время просмотра.

Офтальмолог добавила, что в группе риска находятся дети, зрение которых ещё неустойчиво и легко может ухудшиться. Так, перед экраном ребёнок не должен проводить более двух часов в сутки, причём обязательно нужно делать перерывы, а также выполнять гимнастику для глаз.