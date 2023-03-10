Врач назвала первые признаки развития глаукомы

Расфокусировка зрения, "пелена" на глазах, эффект гало, когда свет вокруг его источника как будто рассеивается, а также боль и тяжесть в глазном яблоке — всё это может быть первыми признаками глаукомы. Об этом рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Оксана Левкина.

"Необходимо контролировать внутриглазное давление, проверять зрение и состояние диска зрительного нерва. Для людей, у которых диагноз "глаукома" не установлен, это нужно делать ежегодно. Особенно это касается лиц, имеющих семейную историю глаукомы", — рассказала Левкина "Газете.ru".

Врач добавила, что самым эффективным способом лечения этого заболевания станет тот, при котором можно будет максимально контролировать внутриглазное давление и функции зрительного нерва. Подбирается он индивидуально. Например, одному человеку могут помочь только капли, другому — хирургия. Последнее — как раз в случае, если после капель улучшение не наступает.

"Выгодное положение в такой ситуации занимает минимально инвазивная лазерная хирургия глаукомы. С одной стороны, она во многих случаях позволяет в дальнейшем обходиться без капель, снижающих давление и используемых в течение всей жизни, с другой стороны, риски гораздо ниже, чем при традиционной хирургии", — пояснила врач.