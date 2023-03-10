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10 марта, 00:38

Врач назвала первые признаки развития глаукомы

Офтальмолог Левкина назвала "пелену" и расфокусировку первыми признаками глаукомы

Расфокусировка зрения, "пелена" на глазах, эффект гало, когда свет вокруг его источника как будто рассеивается, а также боль и тяжесть в глазном яблоке — всё это может быть первыми признаками глаукомы. Об этом рассказала врач высшей категории, кандидат медицинских наук Оксана Левкина.

"Необходимо контролировать внутриглазное давление, проверять зрение и состояние диска зрительного нерва. Для людей, у которых диагноз "глаукома" не установлен, это нужно делать ежегодно. Особенно это касается лиц, имеющих семейную историю глаукомы", — рассказала Левкина "Газете.ru".

Врач добавила, что самым эффективным способом лечения этого заболевания станет тот, при котором можно будет максимально контролировать внутриглазное давление и функции зрительного нерва. Подбирается он индивидуально. Например, одному человеку могут помочь только капли, другому — хирургия. Последнее — как раз в случае, если после капель улучшение не наступает.

"Выгодное положение в такой ситуации занимает минимально инвазивная лазерная хирургия глаукомы. С одной стороны, она во многих случаях позволяет в дальнейшем обходиться без капель, снижающих давление и используемых в течение всей жизни, с другой стороны, риски гораздо ниже, чем при традиционной хирургии", — пояснила врач.

Офтальмолог рассказала, как скорректировать зрение без операции

Офтальмолог рассказала, как скорректировать зрение без операции

Ранее Лайф писал, что офтальмолог объяснила, почему при плохом зрении нельзя ходить без очков. Врач отметила, что есть разные типы нарушений, при которых человек нуждается в линзах.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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