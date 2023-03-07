Офтальмолог рассказала, как скорректировать зрение без операции

С появлением новых безоперационных методов коррекции зрения возможности для людей с аномалиями рефракции стали практически безграничны. О современной технологии с использованием ночных линз (по-научному — ортокератологии) читателям Лайфа рассказала врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "МЕДСИ на Солянке" Анастасия Киселе.

По словам специалиста, ортокератология — это направление в офтальмологии, которое специализируется на улучшении зрения без хирургического вмешательства. Данная методика была одобрена в США ещё в 2002 году, а в России применяется с 2010 года. Суть лечения заключается в ортокератологических линзах, которые пациент должен надевать на ночь. За время отдыха они "уплощают" центр роговицы, тем самым меняя её преломляющую способность, что позволяет сфокусировать лучи света точно на сетчатке. Как итог: это позволяет в течение всего дня прекрасно видеть без очков и линз.

"Ортокератологические линзы (ортолинзы или ОК-линзы) — это использование специально подобранных контактных линз для временного изменения формы роговицы, которое позволяет улучшить зрение. ОК-линзы ещё иногда называют "ночными". Это связано с режимом использования. Их надевают перед сном и утром снимают, а человек получает отличное зрение в течение дня без очков или мягких контактных линз", — пояснила наша собеседница.

Ортолинзы, по словам Киселе, являются эффективным методом коррекции зрения, который значительно тормозит прогрессирование близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии) и астигматизма. Ещё одно их преимущество заключается в том, что они подходят как взрослым, так и детям, резюмировала врач.