Врач развеяла пять популярных мифов о зрении

Очки на самом деле не ухудшают зрение, а современные мониторы вредны так же, как и более старые модели. Об этом в беседе с Лайфом рассказала кандидат медицинских наук, офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники "Спектр" Татьяна Фадейкина. Специалист развеяла пять популярных мифов о зрении.

Главный врач офтальмологической клиники "Спектр", кандидат медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Фадейкина. Фото предоставлено Лайфу

Есть мнение о том, что при использовании очков глазные мышцы перестают работать — и зрение ухудшается ещё больше. Медик заявила, что на самом деле это не так.

"Носить очки необходимо — в случаях, когда врач вам их назначил. Правильно подобранные очки, наоборот, замедляют прогрессирование близорукости. И, напротив, когда человек с близорукостью не носит очки, прищуривается, чтобы лучше видеть, мозг получает недостаточно зрительной информации, ввиду чего зрение постепенно падает", — отметила офтальмолог.

Она также опровергла информацию о том, что занятия спортом вредны при близорукости. По её словам, физическая нагрузка всегда полезна для организма и никак не влияет на прогрессию миопии. А плавание и вовсе замедляет близорукость.

Фадейкина развеяла и миф о чудесном влиянии моркови на зрение. Она заявила, что улучшить зрение не способен ни один продукт, а вот поддерживать его в здоровом состоянии можно.

"В моркови содержится ретинол, то есть витамин А, который влияет на цветовое восприятие клеток сетчатки, поддерживая зрительную систему в норме, а вот его нехватка как раз может сказаться на ухудшении зрения, особенно в тёмное время суток", — заявила эксперт.

Мнение о том, что современные мониторы безопасны для зрения, тоже ошибочное. Специалист рассказала, что это маркетинговая уловка для увеличения продаж. На самом деле они остаются вредны для глаз, хотя картинку на них действительно улучшили. Зрение ухудшается из-за постоянного контакта с монитором, глаза устают, развивается синдром сухого глаза.