Медведев назвал "хотелкой" заявление Арестовича про "корейский сценарий"
Заявление на Украине про "корейский сценарий" является обычной "хотелкой". Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И ещё — как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями", — написал он.
По словам Медведева, это не более чем тезис для внутреннего использования. При этом на Украине забывают, что Корейский полуостров был разделён вдоль 38-й параллели на две самостоятельные страны, а здесь же другая ситуация: республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России — крупнейшего государства, обладающего полным суверенитетом и самым грозным оружием, подчеркнул замглавы Совбеза РФ. Он также отметил и другой примечательный факт.
"В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", — заявил Медведев.
Ранее экс-советник офиса президента Незалежной Алексей Арестович предсказал Украине "корейский сценарий". По его словам, страна может получить гарантии безопасности от Запада как Сеул, однако член Совфеда Алексей Пушков назвал прогнозы Арестовича "политическим сном".
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