Заявление на Украине про "корейский сценарий" является обычной "хотелкой". Об этом в телеграм-канале заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Понятно, что разговоры про "корейский сценарий" — это просто хотелки. Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И ещё — как бы остаётся некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями", — написал он.

По словам Медведева, это не более чем тезис для внутреннего использования. При этом на Украине забывают, что Корейский полуостров был разделён вдоль 38-й параллели на две самостоятельные страны, а здесь же другая ситуация: республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России — крупнейшего государства, обладающего полным суверенитетом и самым грозным оружием, подчеркнул замглавы Совбеза РФ. Он также отметил и другой примечательный факт.

"В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий", — заявил Медведев.