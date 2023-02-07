Пушков счёл "политическим сном" слова Арестовича о "корейском варианте" на Украине
Прогнозы о том, что на Украине может развиться "корейский сценарий" с разделением страны на две части — это не более чем "политический сон". Так член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал соответствующие предсказания экс-советника главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Тот заявлял, что Киев якобы может получить гарантии безопасности от Запада как Сеул.
"Это некий новый политический сон, новая мечта пост-Майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие своё место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы", — заявил Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор уверен, что из Украины Южной Кореи по уровню жизни и развитию "никак и никогда не получится", да и в других отношениях аналогии проводить нельзя.
"Пустое", — резюмировал Пушков.
Ранее Лайф писал, что Арестович резко осудил запрет русского языка в одном из старейших вузов Украины. Он также задал риторический вопрос, почему тогда в Могилянке не ввели запрет на использование бурятского языка.
Телеграм-канал Алексей Пушков