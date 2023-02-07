Делом об избиении ребёнка из-за "ватрушки" цветов флага Украины занялась полиция

В городе Нолинске, что в Кировской области, полиция начала проверку из-за инцидента с избиением ребёнка. По данным местных СМИ, девятилетний мальчик якобы пострадал, потому что катался на "ватрушке" цветов украинского флага.

"Вот с таким синяком сын вернулся сегодня с прогулки. И, когда я узнала причину, за что его били, мягко говоря, была в шоке... Дети на горке били и обзывали его украинцем за то, что у него "ватрушка" для катания жёлто-голубого цвета. А завтра что?!" — приводит "Блокнот" цитату из жалобы матери ребёнка в соцсетях.

По данным женщины, в полицию она обращаться не намеревалась. Однако сотрудники МВД, заметив сообщения в соцсетях, сами нашли её и взяли показания. Зачинщика избиения якобы тоже уже нашли.

"В межмуниципальном отделе полиции в Нолинске зарегистрировано сообщение об этом конфликте. Участники инцидента установлены и опрошены. Проводится проверка, будет проведена профилактическая работа", — пишет РИА "Новости" со ссылкой на МВД по Кировской области.