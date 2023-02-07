МЧС отреагировало на сообщения о мощном взрыве в Пензенской области

Жителей Пензы накануне взбудоражил громкий звук, похожий на взрыв. О том, что его слышали, сообщали в Сети жители и других рядом расположенных населённых пунктов. Региональный главк МЧС в ответ на это заявил об отсутствии каких-либо подобных происшествий в области.

Звук взрыва в Пензенской области. Видео © VK / Пенза Бомонд

"Никаких сообщений о происшествиях не поступало. Подразделения находятся в местах постоянной дислокации. Соблюдайте спокойствие", — сказали РИА "Новости" в пресс-службе регионального главка МЧС.

Министр общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области Василий Ложкин подтвердил в паблике "Объясняем.рф" соцсети "ВКонтакте" отсутствие происшествий и высказал предположение, что "хлопок" связан с самолётом, пролетевшим на сверхзвуковой скорости. Такого же мнения придерживается и бывший заместитель начальника по лётной подготовке пензенского авиаспортивного клуба РОСТО (ДОСААФ) Сергей Назаров.