Недалеко от Калуги взорвался беспилотник, пострадавших нет

В районе Калуги рано утром 6 февраля взорвался беспилотник, из-за чего жители города услышали хлопок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города (Калуги. — Прим. Лайфа) в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — написал Шапша.

В результате инцидента никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам не зафиксировано. На месте инцидента работают представители силовых структур.