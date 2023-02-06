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6 февраля, 05:42
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Недалеко от Калуги взорвался беспилотник, пострадавших нет

Губернатор Шапша: В лесу под Калугой взорвался беспилотник

В районе Калуги рано утром 6 февраля взорвался беспилотник, из-за чего жители города услышали хлопок. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города (Калуги. — Прим. Лайфа) в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник", — написал Шапша.

В результате инцидента никто не пострадал, какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам не зафиксировано. На месте инцидента работают представители силовых структур.

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Обложка ©

freepik.com / standret

Артур Белкин

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