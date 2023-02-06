В Сирии более 100 человек погибли из-за землетрясения в Турции

Более 100 человек в Сирии стали жертвами землетрясения, произошедшего в Турции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.







По его данным, сейчас десятки людей находятся под завалами рухнувших зданий в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. К настоящему моменту удалось извлечь 400 человек. Спасатели работают под проливным дождём.