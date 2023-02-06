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6 февраля, 05:32

В Сирии более 100 человек погибли из-за землетрясения в Турции

Число жертв землетрясения в Сирии превысило 100 человек

Более 100 человек в Сирии стали жертвами землетрясения, произошедшего в Турции. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

  • Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency
    Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency
  • Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency
    Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency
  • Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency
    Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency

Последствия землетресения. Фото © Telegram / SyrianArabNewsAgency

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По его данным, сейчас десятки людей находятся под завалами рухнувших зданий в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. К настоящему моменту удалось извлечь 400 человек. Спасатели работают под проливным дождём.

За две секунды: В Турции сняли на видео обрушение многоэтажного дома

За две секунды: В Турции сняли на видео обрушение многоэтажного дома

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушениям. Там ввели наивысший уровень тревоги. Толчки ощущались в том числе в Анкаре, Адане, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Обложка ©

Telegram / SyrianArabNewsAgency

Светлана Оперук

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