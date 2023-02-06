Вице-премьер Польши громко оскандалился во время визита в Киев

В Польше возмутились тем фактом, что вице-премьер страны Мариуш Блащак возложил венок к мемориалу, на котором изображён флаг "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Как передаёт Kresy, дело было в Киеве, который тот посетил в конце минувшей недели. Фото было опубликовано польским Минобороны. Более того, Блащак, возлагая цветы, преклонил колено. На одном из фото символика националистов видна крупным планом.

Поляков в соцсетях возмутил не только этот поступок, но и всякое отсутствие объяснений произошедшего. Спустя некоторое время польское военное ведомство не нашло ничего лучше, как просто удалить фотографии с госсайтов и профилей в соцсетях. Пропал и пост ведомства в Twitter, который описывал церемонию с участием Блащака. Ещё спустя время фотографии вновь появились в Сети, однако уже были отредактированы, на них отсутствовала националистическая украинская символика. Уже в субботу Минобороны Польши начало утверждать, что Блащак ни цветы не возлагал, ни колено не преклонял перед флагом УПА, а просто графика была расположена на примыкающей части стены.