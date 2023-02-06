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6 февраля, 05:10

Вице-премьер Польши громко оскандалился во время визита в Киев

Kresy: Вице-премьера Польши Блащака раскритиковали за снимок у мемориала с флагом УПА

<p>Вице-премьер Польши Мариуш Блащак у мемориала в Киеве. Фото © <a href="https://kresy.pl/wp-content/uploads/2023/02/M.-Blaszczak-przy-Scianie-Pamieci-w-Kijowie.-Fot.-MON-970x542.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kresy.pl</a></p>

Вице-премьер Польши Мариуш Блащак у мемориала в Киеве. Фото © kresy.pl

В Польше возмутились тем фактом, что вице-премьер страны Мариуш Блащак возложил венок к мемориалу, на котором изображён флаг "Украинской повстанческой армии" (УПА)*. Как передаёт Kresy, дело было в Киеве, который тот посетил в конце минувшей недели. Фото было опубликовано польским Минобороны. Более того, Блащак, возлагая цветы, преклонил колено. На одном из фото символика националистов видна крупным планом.

Поляков в соцсетях возмутил не только этот поступок, но и всякое отсутствие объяснений произошедшего. Спустя некоторое время польское военное ведомство не нашло ничего лучше, как просто удалить фотографии с госсайтов и профилей в соцсетях. Пропал и пост ведомства в Twitter, который описывал церемонию с участием Блащака. Ещё спустя время фотографии вновь появились в Сети, однако уже были отредактированы, на них отсутствовала националистическая украинская символика. Уже в субботу Минобороны Польши начало утверждать, что Блащак ни цветы не возлагал, ни колено не преклонял перед флагом УПА, а просто графика была расположена на примыкающей части стены.

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Как рассказывал Лайф, ранее премьер Польши поведал о готовности 40 миллионов поляков воевать с русскими и нарвался на критику. Соотечественники не просто не поддержали главу кабмина, но и напомнили ему, что в их стране проживает на несколько миллионов человек меньше.

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Анатолий Симоненко

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