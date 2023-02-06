Без солнца 25 дней: Москвичи пережили самый мрачный январь

В январе этого года в Москве солнце появлялось на небе только шесть дней. В результате этот месяц признан самым мрачным январём за минувшие 55 лет, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В январе было 25 дней, когда москвичи совершенно не видели солнца. Месяц оказался мрачноватым. По данным обсерватории МГУ, этот месяц за весь период наблюдений оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии", — пояснил Вильфанд ТАСС.

Подобные метеорологические наблюдения в Москве проводятся с 1968 года. Что касается солнечных лучей, то они зимой очень полезны для здоровья человека. Ультрафиолетовое излучение не достигает такого опасного уровня, как летом.