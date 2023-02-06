Предсказавший глобальный кризис экономист напророчил крах доллара

На сегодняшний день альтернативы доллару в качестве резервной валюты нет, потому что Пекин слишком контролирует юань, однако ситуация вскоре может измениться. Об этом пишет в статье для Financial Times экономист Нуриэль Рубини, предсказавший некогда глобальный кризис 2008 года. По его мнению, на позиции доллара в качестве мировой резервной валюты скажется обострение геополитического противостояния США и Китая, правда, юань на этом пути тоже ожидает много трудностей.

Существующая мировая денежная система угрожает странам, в которых формируется рынок. На них сказываются внутренние экономические факторы Америки, например инфляция, заявил Рубини. А вот доминированию доллара угрожают цифровые валюты, платёжные системы WeChat Pay и Alipay, а также существование альтернативы межбанковской системе Swift.

"По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдёт в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты", — заявил Рубини.

Он напомнил, что доминирование доллара началось, когда была создана Бреттон-Вудская система по завершении Второй мировой войны. Сейчас по причине возрастающей конкуренции между Западом и Китаем, Россией, Ираном, КНДР, а также из-за появления цифровых валют скептики полагают, что процесс дедолларизации ускорится. Рубини процитировал бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, который назвал Европу музеем, Японию — домом престарелых, а Китай — тюрьмой. По словам специалиста, китайский юань не способен превратиться в резервную валюту, пока Пекин не начнёт постепенно отменять контроль за движением капитала, а обменный курс не станет гибче.