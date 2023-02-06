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6 февраля, 04:29

Предсказавший глобальный кризис экономист напророчил крах доллара

FT: Экономист Рубини заявил о возможности заката доллара как резервной валюты за 10 лет

На сегодняшний день альтернативы доллару в качестве резервной валюты нет, потому что Пекин слишком контролирует юань, однако ситуация вскоре может измениться. Об этом пишет в статье для Financial Times экономист Нуриэль Рубини, предсказавший некогда глобальный кризис 2008 года. По его мнению, на позиции доллара в качестве мировой резервной валюты скажется обострение геополитического противостояния США и Китая, правда, юань на этом пути тоже ожидает много трудностей.

Существующая мировая денежная система угрожает странам, в которых формируется рынок. На них сказываются внутренние экономические факторы Америки, например инфляция, заявил Рубини. А вот доминированию доллара угрожают цифровые валюты, платёжные системы WeChat Pay и Alipay, а также существование альтернативы межбанковской системе Swift.

"По всем этим причинам относительный закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдёт в течение следующего десятилетия. Усиливающееся геополитическое соперничество между Вашингтоном и Пекином неизбежно будет ощущаться и в биполярности состояния глобальной резервной валюты", — заявил Рубини.

Он напомнил, что доминирование доллара началось, когда была создана Бреттон-Вудская система по завершении Второй мировой войны. Сейчас по причине возрастающей конкуренции между Западом и Китаем, Россией, Ираном, КНДР, а также из-за появления цифровых валют скептики полагают, что процесс дедолларизации ускорится. Рубини процитировал бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, который назвал Европу музеем, Японию — домом престарелых, а Китай — тюрьмой. По словам специалиста, китайский юань не способен превратиться в резервную валюту, пока Пекин не начнёт постепенно отменять контроль за движением капитала, а обменный курс не станет гибче.

США предрекли подрыв на своём же "минном поле"

США предрекли подрыв на своём же "минном поле"

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что в случае если Саудовская Аравия и прочие страны решат отказаться от расчётов в долларах при оплате нефти, это спровоцирует разрушительные перемены в США.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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