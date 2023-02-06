За две секунды: В Турции сняли на видео обрушение многоэтажного дома
В Турции десятки человек погибли, сотни пострадали в результате землетрясения
В Турции в объектив видеокамеры попал момент обрушения многоэтажного дома. По предварительным данным, сняли это видео в городе Диярбакыр, что на юго-востоке страны. Здание, у которого по меньшей мере восемь этажей, сложилось всего за пару секунд.
Обрушение многоэтажного дома в Турции. Видео © Twitter / Breaking911
Соцсети продолжают наполняться страшными кадрами из Турции. Одни очевидцы успевали снять подземные толчки, когда землетрясение было ещё в разгаре, другие достали смартфоны, только когда выбежали на улицу.
Землетрясение в Турции. Видео © Twitter / ChaudharyParvez
Единые по стране данные о количестве погибших и пострадавших пока не обнародовали. Они стекаются из разных регионов. Так, в провинции Малатья, по предварительной информации, разрушено 140 зданий, 23 человека погибли, 420 пострадали. А в провинции Шанлыурфа 15 человек погибли, 30 получили травмы. Власти уже приняли решение о задействовании сил армии для помощи в спасении людей и разборе завалов.
Как рассказывал Лайф, подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана, а Сирийское арабское информационное агентство (САНА) сообщило о разрушениях и в этой стране. Там тоже погибли десятки человек.
Twitter / Breaking911