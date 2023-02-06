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6 февраля, 01:57

Напуганные люди выбежали на улицы: В Турции от землетрясения разрушились дома

В Турции мощное землетрясение привело к разрушениям

В Турции в результате ночного землетрясения есть разрушения. Видео с места ЧП публикуют местные жители. По предварительным данным, один дом разрушился в городе-миллионнике Газиантеп, который находится у южной границы страны, рядом с сирийской провинцией Алеппо.

Последствия землетрясения в Турции. Видео © Twitter / yunusbulbul1 / muslumkrg / Atabeybeybey

Власти провинции Шанлыурфа также зафиксировали разрушения домов в регионе. Об этом сообщил губернатор Салих Айхан. Подземные толчки ощущались и во многих других провинциях Турции, в том числе в Анкаре. Также их чувствовали жители в некоторых регионах Ирака и Ливана.

Из-за землетрясения на Сахалине появились трещины на стенах социальных объектов

Из-за землетрясения на Сахалине появились трещины на стенах социальных объектов

Напомним, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился недалеко от города Газиантеп. Было по меньшей мере две серии мощных подземных толчков.

Обложка ©

Twitter / yunusbulbul1

Андрей Григорьев

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