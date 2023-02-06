Напуганные люди выбежали на улицы: В Турции от землетрясения разрушились дома
В Турции мощное землетрясение привело к разрушениям
В Турции в результате ночного землетрясения есть разрушения. Видео с места ЧП публикуют местные жители. По предварительным данным, один дом разрушился в городе-миллионнике Газиантеп, который находится у южной границы страны, рядом с сирийской провинцией Алеппо.
Последствия землетрясения в Турции. Видео © Twitter / yunusbulbul1 / muslumkrg / Atabeybeybey
Власти провинции Шанлыурфа также зафиксировали разрушения домов в регионе. Об этом сообщил губернатор Салих Айхан. Подземные толчки ощущались и во многих других провинциях Турции, в том числе в Анкаре. Также их чувствовали жители в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Напомним, согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился недалеко от города Газиантеп. Было по меньшей мере две серии мощных подземных толчков.
Twitter / yunusbulbul1