Напуганные люди выбежали на улицы: В Турции от землетрясения разрушились дома

В Турции в результате ночного землетрясения есть разрушения. Видео с места ЧП публикуют местные жители. По предварительным данным, один дом разрушился в городе-миллионнике Газиантеп, который находится у южной границы страны, рядом с сирийской провинцией Алеппо.

Последствия землетрясения в Турции. Видео © Twitter / yunusbulbul1 / muslumkrg / Atabeybeybey

Власти провинции Шанлыурфа также зафиксировали разрушения домов в регионе. Об этом сообщил губернатор Салих Айхан. Подземные толчки ощущались и во многих других провинциях Турции, в том числе в Анкаре. Также их чувствовали жители в некоторых регионах Ирака и Ливана.