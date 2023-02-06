Названы две причины для отказа от прогрева двигателя во дворе

В холода многие россияне прогревают двигатель автомобиля во дворе дома перед поездкой. Это таит в себе опасности для здоровья жителей первого и второго этажей: именно им приходится дышать канцерогенными выхлопными газами. Об этом предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов.

"Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается ещё и бензпирен. Это канцерогенное вещество, которое при высоких концентрациях может вызвать отравление и даже убить. Могу напомнить, что если заснуть в гараже, где работает автомобиль, то это гарантированная смерть. Выхлопные газы опасны", — объяснил Пукалов в интервью радио Sputnik.

Отказаться от прогрева он посоветовал и по техническим причинам. Упомянул, что охлаждающая жидкость в двигателе во время прогрева на месте набирает температуру быстрее, чем масло. Такая разбалансировка, объяснил специалист, вредна для мотора. Он советует сразу выезжать со двора, постепенно повышая обороты. Так прогрев происходит более равномерно.

"Понятно, что автомобили бывают разные, но лучше двигаться так, чтобы обороты двигателя не превышали тысячи или полутора тысяч. Выше двух тысяч оборотов можно давать только через десять минут после старта. Это будет всем гораздо полезнее, потому что вредные выбросы будут рассеиваться, а автомобиль будет равномерно прогреваться", — уверен Пукалов.