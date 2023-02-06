Правительству Британии стало жалко денег на усиление армии

Великобритания не может увеличивать военные расходы из-за высокой инфляции. Против наращивания трат по этой статье выступает министр финансов Джереми Хант. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники в оборонной сфере.

По их данным, Хант солидарен с мнением британских военачальников относительно роста внешних угроз на фоне украинского конфликта, но отмечает нецелесообразность выделения дополнительных средств на модернизацию Вооружённых сил Британии. По информации ведомства, инфляция в стране достигла рекордного показателя — 10,5%. Вместе с тем местное военное командование настаивает на увеличении военного бюджета минимум на три миллиарда евро, при этом общая сумма трат на армию уже составляет 58,5 миллиарда евро в год.

По данным телеканала, правительство, возглавляемое премьером Риши Сунаком, может отложить публикацию нового Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Обнародование документа о весеннем бюджете кабмина может состояться не 7, а 15 марта.