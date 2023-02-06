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6 февраля, 00:41

Вирусолог заявил о начале в России новой волны ковида

Вирусолог Чепурнов: Мы сейчас выходим на седьмую волну ковида

В России уже не исключена седьмая волна коронавируса, суточный прирост заболевших может составить до 50 тысяч человек в сутки. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор, начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он пояснил, что, согласно графикам разных стран, периодичность возникновения пандемий ковида весьма ритмична и спад/подъём возникает каждые четыре-пять месяцев.

"В России динамика немножко отличается. Причину я не понимаю, но у нас разброс побольше. У нас от четырёх до семи месяцев между волнами, но в большинстве случаев примерно пять месяцев. Ровно в соответствии с этой закономерностью у нас сейчас начался рост, и он отчётливый. Я думаю, что мы сейчас выходим на седьмую волну ковида", — рассказал Чепурнов в интервью порталу Ura.ru.

Нынешняя волна, по словам вирусолога, не принесёт рекордных значений: самая тяжёлая вспышка была с приходом "дельты". При "омикроне" заболеваемость выросла, а вот летальность снизилась. Медик считает, что важную роль сыграло то, что многие переболели и вакцинировались.

"Летальность и тяжесть заболевания снизилась, что привело к закрытию ковидных госпиталей. Но сейчас, возможно, что-то придётся вернуть. А так я не жду отличающего от того, что было в последний раз, а это было на уровне 40-50 тысяч заболевших в день", — считает профессор.

Пандемия закончится, но ковид никуда не уйдёт, предупредил вирусолог

Пандемия закончится, но ковид никуда не уйдёт, предупредил вирусолог

Как писал ранее Лайф, накануне в России за сутки выявили 9410 новых случаев заражения ковидом. Умерли 45 человек. Днём ранее зафиксировали 9681 случай заражения и 40 летальных исходов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Арина Родионова
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