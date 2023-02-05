Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 09:20

В РФ за сутки выявили 9410 новых случаев заражения ковидом

В России за сутки выявили 9410 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее зафиксировали 9681 случай заражения и 40 летальных исходов, в общей сложности с начала пандемии — 21 996 744 и 395 279 соответственно. А количество выздоровевших выросло за день на 5200 и достигло 21 379 874.

8 главных симптомов "кракена", который добрался до россиян

8 главных симптомов "кракена", который добрался до россиян

Ранее вирусолог Альтштейн заявил, что пандемия коронавируса закончится уже в следующем году. По мнению эксперта, сам вирус станет сезонным с небольшой летальностью.

Обложка ©

Unsplash

Никита Осипов
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров