В РФ за сутки выявили 9410 новых случаев заражения ковидом

В России за сутки выявили 9410 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 45 человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днём ранее зафиксировали 9681 случай заражения и 40 летальных исходов, в общей сложности с начала пандемии — 21 996 744 и 395 279 соответственно. А количество выздоровевших выросло за день на 5200 и достигло 21 379 874.