Полуторагодовалый малыш и двое взрослых пострадали при пожаре в пятиэтажке в Саратове

После пожара в пятиэтажке на улице Орджоникидзе в Саратове за медицинской помощью обратились 12 жильцов горевшего дома. Госпитализация потребовалась троим пострадавшим, включая полуторагодовалого ребёнка, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.

Последствия пожара в доме в Саратове. Фото © ГУ МЧС по Саратовской области

В ведомстве рассказали, что пожар случился около шести утра в двухкомнатной квартире на втором этаже. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, всего из горящего здания эвакуировали 18 человек. Площадь распространения огня составила 47 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы семь единиц техники и 35 человек личного состава. Как уточнил глава регионального Минздрава Олег Костин, на место происшествия также прибыли семь бригад скорой помощи.

"В горбольницу № 7 доставили 63-летнего мужчину, получившего ожоги третьей-четвёртой степени. В клиническую больницу имени Миротворцева попали ребёнок 1,5 года (отравление продуктами горения, состояние средней степени тяжести) и его мать (реакция на стресс)", — написал Костин в телеграм-канале.