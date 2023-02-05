Шольц напомнил Украине о необходимости устранить коррупцию для вступления в ЕС
Для того чтобы страна стала членом Европейского союза, она должна соблюсти определённые условия. Таким образом в интервью Bild am Sonntag канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, сможет ли Украина вступить в организацию до конца 2024 года.
"Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС. Это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", — заявил он.
Шольц назвал сильным сигналом решение ЕС сделать Молдавию и Украину странами-кандидатами. При этом канцлер Германии подчеркнул, что для всех государств условия для вступления в Евросоюз едины. Так он ответил на вопрос журналиста, предоставляется ли Киеву некий "военный бонус".
Напомним, в июне 2022 года главы государств и правительств Европейского союза предоставили статус кандидата Украине и Молдавии. После этого Кремль поставил в пример Незалежной Турцию, которая дальше кандидатства не продвинулась и стала суверенной страной. А накануне в Германии призвали ЕС не давать Украине ложных надежд по вступлению в блок.
ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN