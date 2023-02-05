Шольц напомнил Украине о необходимости устранить коррупцию для вступления в ЕС

Для того чтобы страна стала членом Европейского союза, она должна соблюсти определённые условия. Таким образом в интервью Bild am Sonntag канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, сможет ли Украина вступить в организацию до конца 2024 года.

"Каждый кандидат должен соответствовать необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС. Это касается вопросов верховенства закона, демократии, соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией", — заявил он.