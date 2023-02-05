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5 февраля, 05:20

Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским об отказе от ударов по РФ из западного оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о "консенсусе" с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что переданное Западом оружие ВСУ не будут применять для атаки России. Его слова приводит издание Bild.

"На этот счёт существует консенсус", — заявил Шольц.

В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие и танки

В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие и танки

Ранее Пентагон сообщил о включении в пакет помощи Киеву снарядов GLSDB дальностью порядка 150 километров. С их помощью ВСУ смогут наносить удары по территории Крыма. При этом сенатор Сергей Цеков заявил, что полуостров хорошо защищён от западного оружия и местные жители не боятся его применения. По его словам, Вашингтон проигрывает и "блефует", делая подобные громкие заявления. В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о готовности России применить все виды оружия в случае ударов ВСУ по Крыму.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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