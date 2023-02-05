На Матче всех звёзд НХЛ сыграли девять россиян — это новый рекорд

Девять российских хоккеистов приняли участие в Матче всех звёзд НХЛ в 2023 году, который прошёл в городе Санрайз, штат Флорида. Это новый рекорд.

На звёздный уик-энд пригласили вратарей Андрея Василевского ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Игоря Шестёркина ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Илью Сорокина ("Нью-Йорк Айлендерс"). А также нападающих Александра Овечкина ("Вашингтон Кэпиталз"), Никиту Кучерова ("Тампа-Бэй"), Артемия Панарина ("Рейнджерс"), Владимира Тарасенко ("Сент-Луис Блюз"), Кирилла Капризова ("Миннесота Уайлд") и Андрея Свечникова ("Каролина Харрикейнз").

Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году, когда Матч звёзд впервые проходил в формате противостояния сборных Северной Америки и мира. Тогда в мероприятии участвовали восемь россиян — вратарь Николай Хабибулин, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Дмитрий Миронов и Игорь Кравчук, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и Игорь Ларионов.