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5 февраля, 05:03

На Матче всех звёзд НХЛ сыграли девять россиян — это новый рекорд

<p>Россияне на Матче всех звёзд НХЛ в Санрайзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreivasilevskiy88</p>

Россияне на Матче всех звёзд НХЛ в Санрайзе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andreivasilevskiy88

Девять российских хоккеистов приняли участие в Матче всех звёзд НХЛ в 2023 году, который прошёл в городе Санрайз, штат Флорида. Это новый рекорд.

На звёздный уик-энд пригласили вратарей Андрея Василевского ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Игоря Шестёркина ("Нью-Йорк Рейнджерс") и Илью Сорокина ("Нью-Йорк Айлендерс"). А также нападающих Александра Овечкина ("Вашингтон Кэпиталз"), Никиту Кучерова ("Тампа-Бэй"), Артемия Панарина ("Рейнджерс"), Владимира Тарасенко ("Сент-Луис Блюз"), Кирилла Капризова ("Миннесота Уайлд") и Андрея Свечникова ("Каролина Харрикейнз").

Сын Овечкина с передач отца и Кросби реализовал буллит в Матче всех звёзд НХЛ

Сын Овечкина с передач отца и Кросби реализовал буллит в Матче всех звёзд НХЛ

Предыдущий рекорд был установлен в 1998 году, когда Матч звёзд впервые проходил в формате противостояния сборных Северной Америки и мира. Тогда в мероприятии участвовали восемь россиян — вратарь Николай Хабибулин, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Дмитрий Миронов и Игорь Кравчук, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и Игорь Ларионов.

Напомним, победителем Матча всех звёзд стала команда Атлантического дивизиона, в финале обыгравшая Центральный дивизион. В составе победителей играли Андрей Василевский и Никита Кучеров, который отметился голом и передачей.

Матч всех звёзд НХЛ в 2024 году пройдёт в Торонто

Матч всех звёзд НХЛ в 2024 году пройдёт в Торонто

Артур Лапсаков
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