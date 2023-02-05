Кокорин на фоне полицейских машин поинтересовался, есть ли у него хейтеры
Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский клуб "Арис", сфотографировался на фоне полицейских машин, обратившись с вопросом к подписчикам.
"Интересно, у меня есть хоть один хейтер?" — написал нападающий на фото.
Кокорин сфотографировался на фоне полицейских машин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9
А ранее Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме". Футболист, который сам около года находился на зоне, отметил, что это "огромный опыт" и "хорошая школа". Также он признался, что нисколько не жалеет о своей отсидке.
LIFE / Роман Вдовиченко