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5 февраля, 01:17

Кокорин на фоне полицейских машин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

Российский футболист Александр Кокорин, выступающий за кипрский клуб "Арис", сфотографировался на фоне полицейских машин, обратившись с вопросом к подписчикам.

"Интересно, у меня есть хоть один хейтер?" — написал нападающий на фото.

Кокорин сфотографировался на фоне полицейских машин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9

Кокорин сфотографировался на фоне полицейских машин. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kokorin9

Кокорин вспомнил, из-за чего началась драка в "Кофемании", после которой он сел в тюрьму

Кокорин вспомнил, из-за чего началась драка в "Кофемании", после которой он сел в тюрьму

А ранее Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме". Футболист, который сам около года находился на зоне, отметил, что это "огромный опыт" и "хорошая школа". Также он признался, что нисколько не жалеет о своей отсидке.

Психолог поставила диагноз Кокорину, пожелавшему тюрьмы "каждому нормальному мужчине"

Психолог поставила диагноз Кокорину, пожелавшему тюрьмы "каждому нормальному мужчине"

Обложка ©

LIFE / Роман Вдовиченко

Иван Косицын

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