Кокорин на фоне полицейских машин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

А ранее Кокорин заявил о том, что "каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме". Футболист, который сам около года находился на зоне, отметил, что это "огромный опыт" и "хорошая школа". Также он признался, что нисколько не жалеет о своей отсидке.