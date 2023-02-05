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5 февраля, 00:06

Чемпион Олимпиады по боксу Батыргазиев нокаутировал экс-чемпиона мира Корралеса

Олимпийский чемпион 2020 года по боксу россиянин Альберт Батыргазиев техническим нокаутом в девятом раунде победил экс-чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) панамца Хесреэля Корралеса. Десятираундовый поединок в весовой категории до 61,23 кг состоялся в ночь на воскресенье в подмосковном Серпухове.

Ещё в первом раунде Корралес оказался в нокдауне, но быстро пришёл в себя и оказывал достойное сопротивление россиянину. Однако преимущество Батыргазиева росло, и в девятом раунде команда панамца выбросила белое полотенце.

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Эта победа для Батыргазиева стала восьмой в восьми поединках (шесть — нокаутом).

А летом 2022 года Батыргазиев помог сборной России выиграть Интерконтинентальный кубок. Также команду представляли Габил Мамедов, Харитон Агрба, Глеб Бакши, Павел Силягин, Муслим Гаджимагомедов и Павел Сосулин.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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