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4 февраля, 23:41

Команда Кучерова и Василевского выиграла Матч всех звёзд НХЛ

Атлантический дивизион с Кучеровым и Василевским выиграл Матч всех звёзд НХЛ

<p>Никита Кучеров (слева), Митч Марнер (в центре) и Дилан Ларкин (справа). Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/1622007468690739205/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tampa Bay Lightning</a></p>

Никита Кучеров (слева), Митч Марнер (в центре) и Дилан Ларкин (справа). Обложка © Twitter / Tampa Bay Lightning

Команда Атлантического дивизиона, за которую играли россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский из "Тампы-Бэй Лайтнинг", обыграла Центральный дивизион в финале Матча всех звёзд НХЛ, который проходил в Санрайзе, штат Флорида.

Встреча завершилась со счётом 7:5. Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Также в составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин, по одному голу на счету Давида Пастрняка, Мэттью Ткачука и Расмуса Далина.

У проигравших голами отличились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар. За эту команду играли россияне Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд").

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Также среди россиян в звёздном уик-энде участвовали нападающие Александр Овечкин, Артемий Панарин, Андрей Свечников и голкиперы Игорь Шестёркин и Илья Сорокин.

А ранее стало известно, что следующий Матч всех звёзд НХЛ в 2024 году состоится в Торонто. Уик-энд будет проходить 2–3 февраля.

Артур Лапсаков

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