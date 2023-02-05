Команда Кучерова и Василевского выиграла Матч всех звёзд НХЛ

Команда Атлантического дивизиона, за которую играли россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский из "Тампы-Бэй Лайтнинг", обыграла Центральный дивизион в финале Матча всех звёзд НХЛ, который проходил в Санрайзе, штат Флорида.

Встреча завершилась со счётом 7:5. Кучеров отметился заброшенной шайбой и голевой передачей. Также в составе победителей хет-трик оформил Дилан Ларкин, по одному голу на счету Давида Пастрняка, Мэттью Ткачука и Расмуса Далина.

У проигравших голами отличились Микко Рантанен, Джейсон Робертсон, Клейтон Келлер, Натан Маккиннон и Кейл Макар. За эту команду играли россияне Владимир Тарасенко ("Сент-Луис Блюз") и Кирилл Капризов ("Миннесота Уайлд").

Также среди россиян в звёздном уик-энде участвовали нападающие Александр Овечкин, Артемий Панарин, Андрей Свечников и голкиперы Игорь Шестёркин и Илья Сорокин.