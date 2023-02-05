Первый канал показал последнее выступление Костомарова в шоу "Ледниковый период"

Первый канал 4 февраля показал финальный выпуск шоу "Ледниковый период. Снова вместе", в котором фигурист Роман Костомаров, сейчас находящийся в реанимации в тяжёлом состоянии, появился на льду вместе с актрисой и телеведущей Валерией Ланской под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3: Redemption британской рок-группы Muse.

"Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что "Ледниковый период" — это творчество. С Новым годом всех! Здоровья, любви и счастья!" — сказал Костомаров за кулисами.