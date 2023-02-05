Первый канал показал последнее выступление Костомарова в шоу "Ледниковый период"
Первый канал 4 февраля показал финальный выпуск шоу "Ледниковый период. Снова вместе", в котором фигурист Роман Костомаров, сейчас находящийся в реанимации в тяжёлом состоянии, появился на льду вместе с актрисой и телеведущей Валерией Ланской под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3: Redemption британской рок-группы Muse.
"Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что "Ледниковый период" — это творчество. С Новым годом всех! Здоровья, любви и счастья!" — сказал Костомаров за кулисами.
В трогательном номере 45-летний спортсмен и 36-летняя актриса реалистично показали двух влюблённых, откатав программу без единой ошибки. Член жюри Татьяна Тарасова высоко оценила выступление, отметив его художественную целостность.
Напомним, о попадании Романа Костомарова в реанимацию с пневмонией стало известно 10 января, его одновременно подключили и к ИВЛ, и к ЭКМО. Положительную динамику в состоянии спортсмена врачи начали отмечать 17 января, а 24-го числа стало известно, что чемпион пришёл в себя и уже может понемногу общаться. Позже СМИ узнали, что Костомарову могут ампутировать пальцы на руках и ногах, но Татьяна Тарасова сообщила, что у неё нет такой информации.