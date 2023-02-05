Пушилин заявил, что войска России закрепились под Угледаром с трёх направлений

Российские подразделения приближаются к Угледару в ДНР с трёх направлений. Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин.

"Вокруг Угледара с южной стороны, юго-западной и западной стороны дачи сейчас уже под нашим контролем, и наши подразделения продолжают развивать освобождение непосредственно самого Угледара", — заявил Пушилин в телеграм-канале.

При этом врио главы региона отметил, что ситуация остаётся сложной, так как Украина отправила на это направление морских пехотинцев, укрепив тем самым находящиеся там части. Однако Пушилин выразил уверенность, что российские войска справятся с поставленными задачами, но в чуть более долгий срок.