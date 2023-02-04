Тело мужчины извлекли из-под завалов обстрелянного ВСУ дома в Донецке

Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами жилой многоэтажки в Донецке, которая разрушилась в результате сегодняшнего обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спасатели обнаружили тело мужчины под завалами жилой многоэтажки в Донецке. Видео © t.me / МЧС ДНР

"В 18:44 спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины, чьи анкетные данные устанавливаются. Работы продолжаются", — написано в телеграм-канале ведомства.

МЧС публикует кадры с места трагедии. Там продолжаются поисково-спасательные работы, привлечено 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава. Здание получило серьёзные повреждения, обвалилась часть кровли, а некоторые квартиры превратились в груду кирпичей и сломанных перекрытий.