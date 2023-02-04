Два многоэтажных дома в Донецке повреждены из-за обстрела ВСУ

В результате ударов украинских военных по Киевскому району на севере Донецка были зафиксированы два прямых попадания в жилые многоквартирные дома. Об этом написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, опубликовав несколько фото с места.

"Прямое попадание в кровлю четырёхэтажного жилого дома по ул. Артёма. Полностью уничтожены кровля, стены квартиры на четвёртом этаже и перекрытие между четвёртым и третьим этажами. Прямое попадание в кровлю пятиэтажного жилого дома по ул. Россини", — говорится в сообщении.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрелов ВСУ одна местная жительница получила ранение. В домах на улицах Артёма, Университетской, Циолковского, Левицкого повреждены фасады, двери, кровля и остекление. Всего сегодня по Киевскому району Донецка было выпущено 10 ракет из РСЗО.