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Опубликовано 4 февраля 2023, 11:15

Два многоэтажных дома в Донецке повреждены из-за обстрела ВСУ

Мэр Кулемзин: Ракеты ВСУ попали в два жилых дома в Киевском районе Донецка

Последствия обстрела ВСУ Университетской улицы в Донецке. Обложка © t.me / Алексей Кулемзин

Последствия обстрела ВСУ Университетской улицы в Донецке. Обложка © t.me / Алексей Кулемзин

В результате ударов украинских военных по Киевскому району на севере Донецка были зафиксированы два прямых попадания в жилые многоквартирные дома. Об этом написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, опубликовав несколько фото с места.

"Прямое попадание в кровлю четырёхэтажного жилого дома по ул. Артёма. Полностью уничтожены кровля, стены квартиры на четвёртом этаже и перекрытие между четвёртым и третьим этажами. Прямое попадание в кровлю пятиэтажного жилого дома по ул. Россини", — говорится в сообщении.

Кулемзин уточнил, что в результате обстрелов ВСУ одна местная жительница получила ранение. В домах на улицах Артёма, Университетской, Циолковского, Левицкого повреждены фасады, двери, кровля и остекление. Всего сегодня по Киевскому району Донецка было выпущено 10 ракет из РСЗО.

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Ранее ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области. При попадании снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются.

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Ирина Фальке
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