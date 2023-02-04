Два многоэтажных дома в Донецке повреждены из-за обстрела ВСУ
Мэр Кулемзин: Ракеты ВСУ попали в два жилых дома в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела ВСУ Университетской улицы в Донецке. Обложка © t.me / Алексей Кулемзин
В результате ударов украинских военных по Киевскому району на севере Донецка были зафиксированы два прямых попадания в жилые многоквартирные дома. Об этом написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин, опубликовав несколько фото с места.
"Прямое попадание в кровлю четырёхэтажного жилого дома по ул. Артёма. Полностью уничтожены кровля, стены квартиры на четвёртом этаже и перекрытие между четвёртым и третьим этажами. Прямое попадание в кровлю пятиэтажного жилого дома по ул. Россини", — говорится в сообщении.
Кулемзин уточнил, что в результате обстрелов ВСУ одна местная жительница получила ранение. В домах на улицах Артёма, Университетской, Циолковского, Левицкого повреждены фасады, двери, кровля и остекление. Всего сегодня по Киевскому району Донецка было выпущено 10 ракет из РСЗО.
Ранее ВСУ попытались обстрелять нефтепровод "Дружба" в Брянской области. При попадании снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются.