В Белгородской области ввели бессрочный жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, с сегодняшнего дня режим будет бессрочным. Заявление он опубликовал в телеграм-канале.

Гладков рассказал, что сегодня ночью ВСУ вновь обстреляли регион. На этот раз был атакован гражданский промышленный объект в посёлке городского типа Борисовка, который загорелся после удара. На данный момент пожар локализован, сотрудники пожарной службы работают над его ликвидацией. К счастью, обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор.