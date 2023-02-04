В Белгородской области ввели бессрочный жёлтый уровень террористической опасности
Гладков ввёл бессрочный высокий уровень террористической опасности в Белгородской области
В Белгородской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, с сегодняшнего дня режим будет бессрочным. Заявление он опубликовал в телеграм-канале.
Гладков рассказал, что сегодня ночью ВСУ вновь обстреляли регион. На этот раз был атакован гражданский промышленный объект в посёлке городского типа Борисовка, который загорелся после удара. На данный момент пожар локализован, сотрудники пожарной службы работают над его ликвидацией. К счастью, обошлось без пострадавших, подчеркнул губернатор.
"Абсолютно очевидна необходимость продолжения введения жёлтого уровня террористической опасности. Поэтому с сегодняшнего дня он будет бессрочным. <…> Как только обстановка улучшится, конечно, будем снимать ограничительные меры. Сейчас главное — это безопасность жителей Белгородской области", — подчеркнул чиновник.
Ранее Лайф рассказывал, что вчера первый регион России ввёл бессрочный жёлтый уровень террористической угрозы. Речь шла о Брянской области. Позднее аналогичное решение приняли в Крыму.
ТАСС / Роман Пименов