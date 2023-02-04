В Венгрии покажут российский фильм "Чебурашка"

Нашумевший в России фильм "Чебурашка" покажут в столице Венгрии. Об этом сообщили в Российском культурном центре в Будапеште.

"Показ "Чебурашки" состоится в национальном кинотеатре "Урания", это центральный кинотеатр, в котором проходят национальные кинофестивали. Сеанс состоится в большом зале на 430 мест", — цитирует сообщение РИА "Новости".

В РКЦ рассказали, что договорились с руководством театра, объяснили, что это не политический фильм, а добрая семейная комедия для всех возрастов. При этом иностранцам, не владеющим русским языком, не стоит переживать — историю про ушастого будут сопровождать субтитры на английском.

Руководитель центра заметил, что билеты на киносеанс довольно активно раскупаются, поэтому не исключено проведение дополнительных показов киноленты. Он также добавил, что показ фильма в Будапеште впервые за долгие годы идёт параллельно с премьерным прокатом в России.

"Надеемся, что в будущем удастся приобрести себе современную проекционную аппаратуру, которая позволила бы нам уже у себя в центре устраивать вот такие премьерные показы", — поделился руководитель РКЦ.