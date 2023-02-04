В Китае призвали сохранять спокойствие из-за "вторжения" аэростата в США

Пекин не приемлет необоснованных спекуляций из-за ситуации с аэростатом, который зафиксирован в небе над США. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.