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4 февраля, 05:13

В Китае призвали сохранять спокойствие из-за "вторжения" аэростата в США

Член ЦК КПК Ван И заявил, что Пекин не приемлет шумихи в США из-за аэростата Китая

Пекин не приемлет необоснованных спекуляций из-за ситуации с аэростатом, который зафиксирован в небе над США. Об этом заявил член Политбюро ЦК КПК и директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

"Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи", — заявил Ван И, слова которого цитирует внешнеполитическое ведомство.

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Ван И также призвал сохранять спокойствие и "оперативно поддерживать контакты, избегая ошибочных суждений".

Ранее Пентагон заявил об обнаружении разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Минобороны Штатов отвергло идею о том, чтобы сбить объект, посчитав данный шаг опасным для населения. В КНР уже подтвердили, что это их аэростат был замечен над США. Власти Поднебесной объяснили, что аппарат серьёзно отклонился от маршрута из-за ветра, и выразили сожаление, что он оказался над американской территорией. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты сейчас сосредоточили усилия на том, чтобы удалить объект из своего воздушного пространства.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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