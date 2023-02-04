Французы осудили Макрона за помощь Киеву и напомнили о "подвигах" ВСУ в Донбассе
Читатели Le Figaro осудили Макрона за помощь Киеву, ведущую к нарастанию напряжённости
В случае поставки Францией боевых вертолётов Киеву ситуация в лучшую сторону никак не изменится. Напротив, как убеждены читатели французской газеты Le Figaro, передача техники спровоцирует очередной виток напряжённости.
Как заметили комментаторы, украинский лидер Владимир Зеленский с каждым разом выносит всё больше требований относительно необходимой военной помощи. В частности, ему была передана амуниция, за которую "платили граждане Франции".
"Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить. Господин Макрон отказывает французам, зато Зеленскому он не отказывает", — указал читатель.
"Мы не можем поставить истребители, не поставив пилотов! Этими самолётами нельзя научиться управлять за пару часов! Одно дело — самолёт, другое дело — пилот. На учёбу потребуются годы", — заметил пользователь.
"На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", — вспомнил другой.
"История показывает, что нехорошо вмешиваться в конфликты, которые нас не касаются", — написал комментатор.
Вместе с тем многие граждане заявили, что передача техники Киеву, безусловно, плохо кончится, и призвали президента Франции "остановить проукраинский бред".
"Пёсик НАТО": Во Франции жёстко осудили Макрона из-за заявления о возможной поставке Киеву самолётов
Напомним, 30 января Макрон заявил, что Франция может в будущем отправить Украине самолёты, как того сейчас и просят в Киеве, но при соблюдении трёх условий. Недавно также стало известно о намерении Парижа передать Украине ещё 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar.
ТАСС / ЕРА / POOL / AURELIEN MORISSARD