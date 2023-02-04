Французы осудили Макрона за помощь Киеву и напомнили о "подвигах" ВСУ в Донбассе

В случае поставки Францией боевых вертолётов Киеву ситуация в лучшую сторону никак не изменится. Напротив, как убеждены читатели французской газеты Le Figaro, передача техники спровоцирует очередной виток напряжённости.

Как заметили комментаторы, украинский лидер Владимир Зеленский с каждым разом выносит всё больше требований относительно необходимой военной помощи. В частности, ему была передана амуниция, за которую "платили граждане Франции".

"Поэтому стоп, хватит, нам тоже трудно жить. Господин Макрон отказывает французам, зато Зеленскому он не отказывает", — указал читатель.

"Мы не можем поставить истребители, не поставив пилотов! Этими самолётами нельзя научиться управлять за пару часов! Одно дело — самолёт, другое дело — пилот. На учёбу потребуются годы", — заметил пользователь.

"На Украине есть опытные пилоты, которые попадали точно по мирным жителям в Донбассе", — вспомнил другой.

"История показывает, что нехорошо вмешиваться в конфликты, которые нас не касаются", — написал комментатор.

Вместе с тем многие граждане заявили, что передача техники Киеву, безусловно, плохо кончится, и призвали президента Франции "остановить проукраинский бред".