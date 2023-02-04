Билл Гейтс не считает траты Маска на освоение Марса разумными

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что не считает разумным сейчас вкладывать средства в развитие технологий для полётов на Марс, как делает другой американский бизнесмен Илон Маск.

По мнению Гейтса, существуют нерешённые проблемы на Земле, которые требуют первостепенного внимания. Предприниматель заявил, что скорее заплатит за вакцины, чем отправится на другую планету.

"На самом деле, полететь на Марс — это довольно дорого. Вы можете купить противокоревые вакцины и спасти жизни", — пояснил основатель Microsoft в интервью Би-би-си.

При этом Гейтс выразил уверенность, что однажды Маск станет "великим филантропом". По его мнению, компания Tesla уже приносит огромную пользу человечеству.