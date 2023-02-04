Во Франции разочаровали Украину правдой о членстве в НАТО
МИД Франции: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня
В данный момент тема присоединения Украны к НАТО не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.
"Что касается вступления [Украины] в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня", — сказала она.
Также она упомянула о принципах Хельсинских соглашений, согласно которым каждое государство имеет право выбирать себе союзников.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в происходящем на Украине и это исключительно конфликт Москвы и Киева.
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