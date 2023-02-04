Во Франции разочаровали Украину правдой о членстве в НАТО

В данный момент тема присоединения Украны к НАТО не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

"Что касается вступления [Украины] в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня", — сказала она.

Также она упомянула о принципах Хельсинских соглашений, согласно которым каждое государство имеет право выбирать себе союзников.