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4 февраля, 10:48

Во Франции разочаровали Украину правдой о членстве в НАТО

МИД Франции: Вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В данный момент тема присоединения Украны к НАТО не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

"Что касается вступления [Украины] в НАТО, то вы знаете, что сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня", — сказала она.

Также она упомянула о принципах Хельсинских соглашений, согласно которым каждое государство имеет право выбирать себе союзников.

Экс-глава Пентагона честно признался, что думает о шансах вступления Украины в НАТО

Экс-глава Пентагона честно признался, что думает о шансах вступления Украины в НАТО

Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в происходящем на Украине и это исключительно конфликт Москвы и Киева.

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Shutterstock / BSG_1974

Оксана Попова

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