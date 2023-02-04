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4 февраля, 10:34

Слуцкий: США переводят конфликт в "более горячую фазу" поставками дальнобойных ракет Киеву

Решение США об отправке Киеву очередного пакета военной помощи, в том числе и ракет большой дальности для HIMARS, переводит конфликт на Украине в "более горячую фазу". Об этом заявил РИА "Новости" глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", пояснил он.

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Напомним, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. Среди прочего Киев получит запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые могут достать до Крыма. США оставили на усмотрение Украины необходимость удара по полуострову. В Совфеде подчеркнули, что Крым хорошо защищён от возможной атаки.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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