Слуцкий: США переводят конфликт в "более горячую фазу" поставками дальнобойных ракет Киеву
Решение США об отправке Киеву очередного пакета военной помощи, в том числе и ракет большой дальности для HIMARS, переводит конфликт на Украине в "более горячую фазу". Об этом заявил РИА "Новости" глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", — пояснил он.
Напомним, США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. Среди прочего Киев получит запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые могут достать до Крыма. США оставили на усмотрение Украины необходимость удара по полуострову. В Совфеде подчеркнули, что Крым хорошо защищён от возможной атаки.