Слуцкий: США переводят конфликт в "более горячую фазу" поставками дальнобойных ракет Киеву

Решение США об отправке Киеву очередного пакета военной помощи, в том числе и ракет большой дальности для HIMARS, переводит конфликт на Украине в "более горячую фазу". Об этом заявил РИА "Новости" глава думского Комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Киевский режим долго просил у США ракеты большой дальности HIMARS, не скрывая намерений направить их в Крым и Россию. При этом само решение о поставках этих ракет уже работает на дальнейшую эскалацию и переход противостояния в новую, более горячую фазу", — пояснил он.