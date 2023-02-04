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Опубликовано 4 февраля 2023, 09:48
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В США сообщили Зеленскому плохие новости про западное оружие и танки

NYT: Западное оружие не спасёт Украину из-за долгих сроков поставок и обучения ВСУ

Хотя Запад пообещал Украине танки и другое оружие, мечты президента Украины Владимира Зеленского побыстрее использовать технику против России не осуществятся. Об этом пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

"Новый пакет военной помощи для Украины, представленный в пятницу, включает самое дальнобойное оружие, которое ещё не применялось, чтобы оттеснить российские войска и поразить логистические цели далеко за линией фронта. Но есть одна проблема: они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы их можно было использовать против широкого наступления России, которое, похоже, начало разворачиваться на востоке Украины", — пишет Джейкс.

Не лучшим образом обстоят дела с западными танками, боевыми машинами и зенитными ракетами, которые Зеленский месяцами выпрашивал, продолжила журналист. Кроме того, украинскую армию нужно обучить обращению с новым вооружением, на что может уйти год, предупредила Джейкс.

Она посетовала, что и на доставку техники потребуется много времени, не говоря о том, что некоторое оружие придётся собирать с нуля. Например, ракетные управляемые бомбы, по её словам, должны быть модифицированы из уже существующих запасов или даже вновь произведены. В статье делается вывод, что Запад упустил возможность перехватить инициативу у России в противостоянии на Украине.

"Столько времени было потрачено впустую", — приводит обозреватель слова экс-чиновника НАТО и немецкого генерала в отставке Генриха Браусса.

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Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США включили в новый пакет военной помощи Киеву запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Эти ракеты теоретически могут достать до Крыма. В Совфеде подчеркнули, что полуостров хорошо защищён от передаваемого Украине западного оружия.

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Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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