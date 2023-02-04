Командование ВСУ не признаёт пленным проходившего обучение в Британии украинского бойца

Украинского пленного Сергея Мищана отказываются признавать пленным на родине. Об этом он узнал во время беседы с родными, организованной уполномоченной по правам человека в ЛНР Викторией Сердюковой, сообщает РИА "Новости".

Боец признался, что об этой ситуации он узнал от своей девушки. Она позвонила в часть, где служил Мищан, и пообщалась с его бывшим командиром, который и сообщил ей, что её возлюбленного в списке военнопленных нет.

"Говорю твою фамилию, а он говорит: "У нас нет такого". А я ему говорю: "Вы что?" — сказала она.

Сейчас военный находится в одной из луганских колоний. На содержание Мищан не жалуется. В беседе с близкими признался, что даже "наел щёки". А вот об условиях службы в ВСУ он отзывается совсем иначе. По его словам, работа батальона была организована плохо, поэтому он не удивлён бездействием командиров сейчас. Мищан рассказал, что они приезжали на позиции к бойцам лишь однажды буквально на пару часов. К тому же помощи от них никакой не было.

Сам Мищан готовился воевать в Великобритании, но эта подготовка ему особо не помогла: 13 военных украинской армии, подготовленных там же, сдались в первом же бою. Не могли похвастаться военнослужащие и современной техникой. Пленный сообщил, что пользовались они пулемётами Дегтярёва 1933 года выпуска.